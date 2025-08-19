MEC aumenta avaliação de qualidade para 'moralizar' cursos de medicina

O objetivo é "moralizar um pouco" os cursos, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana. "É garantir a qualidade nos cursos informação médica que já existem."

Para os cursos de baixo desempenho, o processo já é aberto imediatamente por meio de medidas cautelares. As universidades terão possibilidade de apresentar respostas aos resultados e, se provada alguma incongruência, reverter antes da próxima prova.

"Ela [a universidade] vai ter o direito de se defender", afirmou Camilo. "Mas a liminar vale por um ano. Vou avaliar no ano seguinte, se o curso melhorou ou não. Se não, poderemos tomar novas medidas." No caso de vestibulares já anunciados, por exemplo, eles seguem valendo, o que fica impedidos são os ingressos.

Crítica à "proliferação" de cursos privados

Os ministros deixaram claro que o objetivo é balizar a qualidade dos novos cursos privados. O número de vagas particulares disponíveis aumentou de 25.565 em 2017 para 46.255 em 2022, durante os governos Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). No mesmo período, as vagas públicas subiram de 11.044 para 13.467.

Segundo Camilo, a maioria delas conseguiu a licença por meio da Justiça e poderiam chegar a 60 mil vagas totais. Em 2023, primeiro ano de Lula (PT), o MEC recorreu. "Dessas 60.000 vagas judicializadas, nós autorizamos só 4.354", informou. As vagas privadas caíram em 103 vagas, para 46.152.