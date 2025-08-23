Tem 'joia' brasileira no ranking: as 10 bibliotecas mais bonitas do mundo

Durante dois meses, leitores do mundo todo votaram nas bibliotecas mais belas do mundo. Foram 200 mil votos na disputa organizada pelo 1000 Libraries Awards, que selecionou 20 finalistas antes de abrir a votação global entre 15 de maio e 15 de julho.

O resultado consagrou construções históricas e projetos arquitetônicos de tirar o fôlego. Entre as escolhidas, está o Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, única representante brasileira no ranking.

A lista reúne espaços que preservam a força da palavra escrita na era digital, seja com arquitetura secular e design arrojado. Conheça a seguir.