Tarcísio sanciona lei que autoriza alunos com deficiência a levarem lanche

Além disso, a lei obriga que as escolas troquem os sinais sonoros usados para informar as trocas de aula ou recreio. "[Devem ser substituídos] por sons adequados, em volume e duração, em respeito à sensibilidade auditiva dos alunos com deficiência, para que estes não sejam submetidos a incômodos sensoriais ou risco de pânico", afirma o texto.

Em casa de descumprimento, a escola particular pode ser multada. Em uma primeira infração, segundo a lei, a unidade receberá uma "visita orientativa". Na segunda penalidade, o colégio receberá uma multa de R$ 1.480. O governo Tarcísio vetou o trecho em que dizia que servidores públicos que descumprissem a determinação seriam responsabilizados "na forma da legislação funcional aplicável".

Uma das autoras da lei, a deputada estadual Andrea Werner (PSB), disse receber diferentes relatos de pais e mães sobre essas situações. "O fato é que muitas das medidas agora postas na lei poderiam simplesmente ter sido resolvidas de forma mais simples, por uma questão de bom senso, mas, agora que são lei, eu acredito que, adotadas em conjunto, tornarão o ambiente nas escolas em São Paulo muito melhor e mais inclusivo", afirmou. O texto também tem como autor o deputado Guilherme Cortez (PSOL).

A nova legislação deve ser aplicada para:

pessoa com deficiência: "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas";

transtornos do neurodesenvolvimento: "problemas neurológicos que podem interferir com a aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicos; eles podem envolver disfunção da atenção, da memória, da percepção, da linguagem, da solução de problemas ou da interação social".

'Meu filho teve crise de choro'

A técnica de segurança do trabalho Iara Torres Peixoto tirou seu filho de uma escola que se negou a trocar o sinal sonoro. "Antes de chegar nessa escola, a gente já tinha passado por várias, e o matriculei nela porque existia um núcleo de inclusão, achei que seria diferente. Mas meu filho tinha crises de choro com o sinal sonoro", contou ao UOL.