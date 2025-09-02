Escola dos EUA troca professores por IA e cobra mensalidade de R$ 18 mil

A Alpha School, uma escola de Austin, no estado americano do Texas, trocou seus professores por inteligência artificial, ou IA. Em seu sistema de ensino, pelo qual cobra mensalidades a partir de R$ 18 mil, alunos têm apenas duas horas de aulas por dia.

Como é a escola com IA?

Alunos gastam suas duas horas com matérias do currículo básico, como matemática ou leitura, com o auxílio de um software de IA. Já o restante do dia envolve outras atividades que combinam a IA e um "guia" adulto, mas não um professor, segundo o jornal The New York Times.

Maior parte do currículo é dedicada a habilidades "práticas" como empreendedorismo, falar em público e noções de finanças. Alunos são encorajados a participar de atividades alternativas para aprendizagem, como a construção de objetos de madeira ou uma discussão sobre o passado histórico da Itália acompanhada de pizzas de diferentes regiões. Como exemplo, em um post no X, a escola valoriza a experiência de colocar luvas de nitrilo para "explorar" o universo dos cientistas de engenharia de alimentos.