'Vi que era possível e fui atrás', diz jovem com bolsa de R$ 2 mi nos EUA

Uma estudante da rede pública do Rio de Janeiro conseguiu bolsa integral de mais de R$ 2 milhões para estudar no Smith College, instituição dos EUA conhecida por formar lideranças femininas em todo o mundo.

O que aconteceu

Ana Carolina Rangel, 18, ganhou uma bolsa de R$ 2,2 milhões que cobre todos os custos para estudar no exterior. Aluna da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, em Campos dos Goytacazes (RJ), ela vai cursar economia no Smith College, em Northampton, Massachusetts (EUA), com direito a mensalidade, moradia, alimentação e acesso completo à estrutura do campus.

Liderança em projetos sociais foi o diferencial no processo seletivo. Ana contou ao UOL que sempre gostou de atuar em projetos sociais e já participava de iniciativas de sustentabilidade na escola. A estudante criou um projeto de educação financeira nas redes sociais e é diretora regional do programa Tocando em Frente, que já impactou 14 mil alunos da rede pública.