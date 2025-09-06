'Medalha enferruja, conhecimento fica': ele coleciona prêmios do saber

O gosto pelos estudos vem pelo incentivo familiar, mas não como uma obrigação para cumprir as demandas escolares. Aprender está no dia a dia. "Foi natural, não me lembro de ele não perguntando coisas científicas e querendo saber de tudo", diz a mãe, Priscila Correia, 40, formada em letras e jornalismo.

A família sempre priorizou a exploração e a curiosidade no lugar das telas. Em casa, livros de biologia, botânica e astronomia entretinham Theo. Nas saídas, estar na natureza com lupa e binóculo era a diversão. "Se era para ele aprender, que fosse dessa forma, sendo o cientista da natureza. Ele gostava de ficar observando as formigas e os insetos."

A avó Lourdes Correia, 60, também é do meio educacional. Começou a dar aulas de inglês aos 14 anos e seguiu carreira em instituições até os 54. Nesse meio tempo, se formou em pedagogia e criou um curso preparatório para vestibular em que a filha Priscila dava aula de redação.

Theo com a mãe Priscila e a avó Lourdes: inspiração vem de casa Imagem: Arquivo pessoal

"O Theo adora ler, começou na leitura. Depois, a gente viu que ele estava indo para as exatas", diz a avó. O garoto logo fala sobre os autores que admira, como o físico Stephen Hawking e o astrofísico Neil deGrasse Tyson. "Gosto do jeito que eles escrevem e passam as ideias."

Além da mãe e da avó, Theo se inspira no irmão mais novo, Benjamin, 7, que está começando a se interessar pelas olimpíadas também. No mundo, ele admira a história de Malala e Greta Thunberg, que o inspiram ainda mais pela educação e por um mundo mais sustentável.