Quais são as diferenças entre mar e oceano?

O Pacífico é o campeão absoluto: 180 milhões de km² de água, mais que o dobro da área do Atlântico, o segundo colocado, com 82,4 milhões de km². O Índico ocupa a terceira posição, com 74 milhões de km². Já o Ártico soma cerca de 13 milhões de km² e mistura mar com geleiras.

O Antártico, por outro lado, é polêmico: com 20,3 milhões de km², circula todo o continente gelado e é o único oceano a dar a volta completa no globo. Mas nem todos os cientistas o reconhecem como independente, muitos o veem apenas como prolongamento dos outros três maiores.

E pensar que, há cerca de 180 milhões de anos, tudo era bem diferente. Um único oceano, a Pantalassa, rodeava um supercontinente chamado Pangeia. Quando essa massa de terra começou a se fragmentar, na Era Mesozóica, surgiram os oceanos e continentes que conhecemos hoje.

Além de moldarem a geografia e a história da Terra, os oceanos regulam o clima global, fornecem alimentos, abrigam reservas minerais e ajudam a manter a atmosfera habitável. Organismos como as algas, por exemplo, capturam dióxido de carbono e liberam oxigênio, funcionando como um pulmão invisível do planeta.

Os mares: filhos dos oceanos

Já os mares são extensões menores de água salgada conectadas aos oceanos, mas delimitadas por ilhas, penínsulas ou litorais. Eles são, em certo sentido, "braços" dos oceanos.