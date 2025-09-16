Por que o mar é salgado se os rios que chegam até ele são de água doce?

Quanto sal tem o mar?

Estimar o volume exato é complicado, mas cientistas do U.S. Geological Survey, centro de pesquisas ligado ao governo norte-americano, indicam que os oceanos contêm algo em torno de 50 trilhões de toneladas de sal. Se fosse possível espalhar tudo isso sobre os continentes, a camada teria cerca de 150 metros de altura. Ou seja: é muito sal.

Em média, cada litro de água do mar carrega 35 gramas de sal, embora a concentração varie de acordo com a região. Perto dos polos, a salinidade diminui por causa do derretimento das geleiras e das chuvas frequentes.

Já no Mar Morto, a concentração chega a incríveis 300 gramas por litro — quase dez vezes mais que o oceano. O motivo está no isolamento: trata-se de um mar fechado, alimentado pelo Rio Jordão, cuja vazão de água doce foi drasticamente reduzida pelo uso humano. Menos água entrando significa menor volume e mais sais acumulados.

Como cerca de 97% da água do planeta está nos oceanos, dá para concluir que os rios e as chuvas não são suficientes para alterar a salinidade. Além disso, apesar de todo esse sal, vale lembrar que ele não evapora com a água. Por isso a chuva é "doce", mesmo que tenha se formado a partir da evaporação dos mares.

Do que é feito o sal do mar?

A maior parte — cerca de 85% — é cloreto de sódio, o mesmo sal que usamos na cozinha. Nos rios, no entanto, esse percentual é muito menor, em torno de 16%.