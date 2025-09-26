Não há argumento para município não pagar piso ao professor, diz ministro

O aumento gradativo da complementação da União está previsto nas mudanças no fundo aprovadas em 2020. "São quase R$ 60 bilhões que o governo federal e o Ministério da Educação estão colocando nos estados e municípios", afirmou o ministro após participação no Fórum Nacional do Ensino Superior, organizado pela Semesp, entidade que representa as mantenedoras de ensino superior.

Por causa das mudanças no Fundeb, os municípios citam um "vácuo normativo" na lei do piso. Isso porque a nova lei do fundo citava que haveria uma legislação específica sobre o salário dos professores —a lei atual é de 2008.

É consenso que o atual critério não dá previsibilidade ao valor do reajuste de cada ano. Hoje, a conta está atrelada ao valor do fundo anualmente, por aluno. Para efeitos de comparação, este ano, o reajuste anunciado foi de 6,27%. Em 2023, 3,63%, abaixo da inflação. Já em 2022 foi de 33,2%.

Segundo o ministro, o MEC trabalha em uma proposta que dê mais previsibilidade para o reajuste do piso. Camilo afirma que a nova conta também daria mais garantia de que os professores "realmente vão receber" o salário.

Uma das mudanças previstas, por exemplo, é que o valor do piso seja anunciado antes da aprovação do orçamento. "Só que há divergências [durante a discussão da proposta]. O setor que representa os professores quer mais condições, os gestores querem mais sustentabilidade. A gente ainda não conseguiu chegar a um consenso de como mudar a lei do piso", justificou Camilo.

O ministro diz que a proposta mais consensual é usar a média do crescimento do Fundeb. "Seria a inflação mais a média do crescimento do Fundeb nos últimos anos. Há quase um consenso com essa proposta, e esperamos poder encaminhá-la para o Congresso Nacional e resolver esse impasse que está aí há alguns anos no Brasil", afirmou Camilo.