Como é universidade que desbancou USP como a melhor da América Latina?

A Pontifícia Universidade Católica do Chile desbancou a USP (Universidade de São Paulo) e agora é a melhor instituição da América Latina, segundo a Quacquarelli Symonds (QS), especialista global em educação superior. A universidade brasileira caiu para o segundo lugar.

Como é a universidade

Conhecida como UC (Universidad Católica), foi fundada em 1888 pelo então arcebispo de Santiago. A instituição particular oferece cerca de 70 cursos em 18 faculdades, divididas em cinco campi (quatro em Santiago e um em Villarrica, no sul do país).

As mensalidades variam de acordo com o curso. Segundo o site oficial, a anuidade do curso de direito, por exemplo, custa 7,7 milhões de pesos chilenos (cerca de R$ 43 mil na cotação atual). Já engenharia e medicina custam 9,5 milhões e 10 milhões de pesos chilenos, respectivamente (ambas em torno de R$ 56 mil, na conversão).