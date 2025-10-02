O que é Yom Kipur? Data é considerada a mais sagrada do calendário judaico

As orientações estão na Torá. No Levítico, Deus teria instruído Moisés sobre como celebrar o dia.

O feriado é de jejum e renúncia. Não se deve comer, beber, tomar banho, passar perfumes, ter relações conjugais ou calçar sapatos de couro.

As proibições vão além. Também não é permitido carregar objetos, acender fogo, fumar ou usar eletricidade. As restrições aproximam o homem do espiritual. Crianças pequenas, doentes, grávidas e mulheres que deram à luz recentemente estão dispensados.

Na sinagoga, a celebração tem rituais próprios. O dia começa com o Kol Nidre, oração que ressalta o cumprimento dos votos. Outra parte essencial é o Vidui, a confissão coletiva em nome da comunidade.

O encerramento tem significado especial. A cerimônia de Ne'ilá representa a última chance de arrependimento. As portas da Arca permanecem abertas, simbolizando o Paraíso acessível aos fiéis.

A despedida é solene. O versículo "O Senhor é nosso Deus" é repetido sete vezes, o Shofar ecoa e a congregação proclama: "No ano que vem em Jerusalém".