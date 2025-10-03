Justiça proíbe Tarcísio de dispensar professores durante licença médica

Uma liminar proibiu que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) puna professores por falta mesmo quando eles apresentem atestado médico, conforme aconteceu nos últimos dias com profissionais ligados às Salas de Leitura.

O que aconteceu

Decisão foi anunciada hoje pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Concedida a pedido da Apeoesp (Sindicato dos Professores de São Paulo), a liminar prevê que professores que se afastem para tratamento médico ou motivos ligados à saúde não tenham faltas contabilizadas nem sejam submetidos à redução de jornada, extinção de contrato temporário ou outras punições.

Para a Justiça, há "aparente violação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado" nas punições. O estatuto "assegura que faltas justificadas não configuram inassiduidade" e "protege afastamentos para consultas e tratamentos", lembra a decisão.