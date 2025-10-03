Governo Tarcísio pune professores por falta mesmo justificada com atestado

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo diz que segue "aberta ao diálogo com profissionais e representantes legais para avaliar possíveis ajustes e prestar esclarecimentos necessários". "A presença contínua dos professores na Sala de Leitura é fundamental para garantir a qualidade desse espaço pedagógico, que promove o trabalho interdisciplinar, incentiva a leitura e apoia o currículo escolar", afirmou em nota, após ser procurada pelo UOL.

É importante esclarecer que, ao contrário das disciplinas eletivas, os projetos pedagógicos não contam com professores substitutos. Por isso, a ausência do docente responsável compromete diretamente a execução do projeto e o atendimento aos alunos

Secretaria de Educação, em nota ao UOL

Na prática, a resolução diz que o professor que se ausentar pode perder o trabalho nas Salas de Leitura, com exceções como licença-maternidade. Uma professora do interior de São Paulo apresentou em fevereiro um atestado de sete dias após diagnóstico de covid-19. Ao UOL, ela conta que, na semana passada, viu que estava em uma lista de professores que deveriam ser afastados.

A direção da escola defendeu a professora, mas a Seduc não respondeu, diz ela. Enquanto não tem retorno da secretaria, ela está impedida de lecionar. "É a primeira vez em 17 anos de atuação na rede de ensino que estou fora da sala de aula", conta ela, cuja identidade será preservada.

A punição aos professores foi informada por e-mail às escolas. No texto, a Seduc cita a resolução do governo e pede uma resposta da gestão escolar se as "providências foram devidamente realizadas", ou seja, o afastamento dos professores da Sala de Leitura. O UOL teve acesso a alguns desses emails.