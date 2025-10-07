10 palavras em português que não têm plural e muita gente não sabe

O português é uma língua cheia de nuances e pequenas armadilhas. Entre elas, estão palavras que simplesmente não admitem plural. Apesar de parecer natural acrescentar um "s" ou "es" no final, essas palavras permanecem sempre no singular, e conhecer esses casos evita deslizes comuns tanto na fala quanto na escrita.

Por que algumas palavras não têm plural?

Algumas palavras carregam um significado completo por si mesmas, tornando desnecessária qualquer variação. Ou seja, elas já transmitem uma ideia inteira, e acrescentar um plural seria redundante. Segundo especialistas em linguística, essa característica está ligada a fatores como origem, fonética e etimologia.

Por exemplo, termos como "bônus" (bom, vantajoso, útil), vieram do latim já sem plural. Outras, como "atlas", mantêm-se invariáveis por razões fonéticas e históricas. O português, assim, apresenta essas exceções que fogem à regra geral do "s" no final para indicar plural.