Existe singular de 'parabéns'? Palavra está em grupo diferenciado da língua

Quem nunca ouviu, ou cantou, um entusiasmado "parabéns!" durante um aniversário? A palavra é tão familiar que raramente paramos para pensar: será que existe uma forma singular, como "parabém"?

Na verdade, "parabéns" é uma palavra plural desde o nascimento. Ela pertence a um pequeno grupo do português conhecido como pluralia tantum — termos que só existem no plural, como "óculos", "férias" ou "condolências".

O singular "parabém" até existiu, sim, mas é um vestígio do passado. O termo chegou a ser registrado em dicionários antigos, mas caiu em desuso e desapareceu da língua falada.