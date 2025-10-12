Dia de Nossa Senhora Aparecida: a história da santa padroeira do Brasil

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é uma das figuras mais importantes da devoção católica no país. Sua festa é celebrada em 12 de outubro e reúne milhares de fiéis em homenagens e procissões, especialmente na Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP).
A seguir, conheça a história da santa, que teve início no século 18, e entenda por que o dia 12 de outubro se tornou uma data tão simbólica.
O "Milagre dos Peixes" e o início da devoção
Descoberta da imagem. Em outubro de 1717, os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, enquanto tentavam pescar no rio Paraíba do Sul, encontraram uma estátua sacra de Nossa Senhora da Conceição, inicialmente sem cabeça. Mais tarde, pescaram a cabeça da imagem.
Milagre. Após recolherem a imagem, os pescadores tiveram uma pesca abundante, o que foi visto como um milagre. Esse episódio, conhecido como o "Milagre dos Peixes", deu início à devoção popular à santa.
Primeira morada. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi abrigada na casa de Felipe Pedroso, um dos pescadores, onde começaram as orações e os cultos.
A construção dos templos
Primeira igreja. Em 1743, foi aprovada a construção de uma pequena igreja para abrigar a imagem da santa.
Basílica Velha. Com o aumento do número de devotos, em 1888, foi inaugurada a Basílica Velha, um templo maior e mais imponente.
Basílica de Aparecida. Em 1980, a atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi consagrada pelo papa João Paulo 2º, consolidando-se como o principal centro de devoção à santa no Brasil.
A cor negra da santa
Aparência da imagem. A imagem resgatada do rio estava enegrecida, o que levou à sua associação com a população negra do Brasil, especialmente durante o período da escravidão.
Devoção popular. A devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu organicamente entre as comunidades, principalmente entre os escravizados, como no episódio do escravizado Zacarias, que teve suas correntes quebradas enquanto rezava à santa.
O feriado de 12 de outubro
Origem da data. Embora a descoberta da imagem tenha ocorrido em outubro de 1717, o dia 12 de outubro foi oficializado como a data de celebração em 1930, quando Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil.
Eventos históricos. A data também coincide com a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, e com a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, em 1822.
Oração a Nossa Senhora Aparecida
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja!
