Dia de Nossa Senhora Aparecida: a história da santa padroeira do Brasil

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é uma das figuras mais importantes da devoção católica no país. Sua festa é celebrada em 12 de outubro e reúne milhares de fiéis em homenagens e procissões, especialmente na Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP).

A seguir, conheça a história da santa, que teve início no século 18, e entenda por que o dia 12 de outubro se tornou uma data tão simbólica.

O "Milagre dos Peixes" e o início da devoção

Descoberta da imagem. Em outubro de 1717, os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, enquanto tentavam pescar no rio Paraíba do Sul, encontraram uma estátua sacra de Nossa Senhora da Conceição, inicialmente sem cabeça. Mais tarde, pescaram a cabeça da imagem.