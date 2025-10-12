Oração a São Carlo Acutis: saiba como rezar para o 'santo millenial'

O dia de São Carlo Acutis é comemorado neste domingo (12).
Quem foi Carlo Acutis?
São Carlo Acutis foi um jovem italiano nascido em 1991. Conhecido por sua fé profunda e por usar a internet para evangelizar, ele criou um site que reunia milagres eucarísticos do mundo todo. Morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.
Sua vida foi marcada por uma espiritualidade simples e intensa. Carlo participava da missa todos os dias e dizia que a Eucaristia era o seu "autocaminho para o céu". Mesmo durante a doença, manteve serenidade e ofereceu seu sofrimento a Cristo e ao papa, inspirando quem convivia com ele.
O reconhecimento de sua santidade começou logo após sua morte. Em 2020, o Papa Francisco o beatificou após a Igreja reconhecer como milagre a cura de um menino brasileiro, em Campo Grande (MS), que sofria de uma rara anomalia no pâncreas. O garoto ficou curado após encostar em uma relíquia do jovem italiano.
A canonização foi confirmada em 2025. O Vaticano reconheceu um segundo milagre, ocorrido na Itália, o que permitiu elevá-lo à condição de santo. Carlo Acutis tornou-se o primeiro "santo millennial".
Oração a São Carlo Acutis
Carlo, sorriso do céu para esta terra ferida e sem paz, louvamos a Deus por sua vida simples, alegre e santa. Aceitastes com confiança ser despojado de sua juventude para dedicar-se no céu, com Jesus e Maria, a uma missão de amor sem limites. Repousando com seu corpo mortal onde Francisco de Assis se despojou de todos os bens terrenos, clama-nos com ele ao mundo que Jesus é toda a nossa alegria. Jovem cheio de sonhos, atraído pela natureza, pelo esporte, pela Internet, mas ainda mais arrebatado pelo milagre de Jesus verdadeiramente presente na Hóstia Sagrada.
Ajuda-nos a crer que Ele está ali, vivo e verdadeiro, uma Via Expressa mística que leva ao céu, e ensina-nos a contemplá-lo com Maria, nos mistérios do Santo Rosário. Ensina-nos, Carlo, que, para além das modas, só unidos a Jesus nos tornamos 'originais, e não fotocópias', verdadeiramente livres. Concede-nos a capacidade de encontrá-lo em cada criatura, mas, especialmente nos pobres, para que a humanidade seja mais justa e fraterna, rica de beleza e esperança, para glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
