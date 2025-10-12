Oração a São Carlo Acutis: saiba como rezar para o 'santo millenial'

O reconhecimento de sua santidade começou logo após sua morte. Em 2020, o Papa Francisco o beatificou após a Igreja reconhecer como milagre a cura de um menino brasileiro, em Campo Grande (MS), que sofria de uma rara anomalia no pâncreas. O garoto ficou curado após encostar em uma relíquia do jovem italiano.

A canonização foi confirmada em 2025. O Vaticano reconheceu um segundo milagre, ocorrido na Itália, o que permitiu elevá-lo à condição de santo. Carlo Acutis tornou-se o primeiro "santo millennial".

Oração a São Carlo Acutis