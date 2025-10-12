Oração de Nossa Senhora Aparecida: saiba como rezar para a santa

Nossa Senhora Aparecida é uma das figuras mais veneradas no Brasil, e sua celebração acontece neste domingo (12). A devoção à santa tem origem antiga, e uma de suas orações mais conhecidas é a "Consagração a Nossa Senhora Aparecida", recitada por milhões de fiéis. A seguir, confira como fazer essa oração e entenda mais sobre sua história e seu significado.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.



Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.



Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte.



Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade.



Assim seja!

Santa é padroeira do Brasil