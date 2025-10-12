Por que 12 de outubro é Dia de Nossa Senhora Aparecida? Entenda a data

Outros eventos históricos. No Brasil, o 12 de outubro também marca a aclamação de Dom Pedro I como imperador, em 1822, e a inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931.

O reconhecimento do feriado

Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional. A lei reforçou a importância de Nossa Senhora Aparecida para a identidade e a cultura religiosa brasileira, estabelecendo um dia de celebração em todo o país.

A devoção popular

Desde sua descoberta, a devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu de forma espontânea. Milagres atribuídos à sua intercessão, como a libertação do escravizado Zacarias, ajudaram a difundir sua importância entre as comunidades. A santa tornou-se um símbolo de esperança e fé para milhões de brasileiros.

Oração a Nossa Senhora Aparecida