Uma das palavras mais complexas em português tem 5 letras e 51 significados

Uma das palavras com o maior número de significados na língua portuguesa tem apenas cinco letras: ponto. Curta, comum no dia a dia e fácil de pronunciar, ela é um exemplo perfeito da versatilidade do nosso idioma.
Polissemia: múltiplos sentidos
Embora pequena, a palavra "ponto" é considerada uma das mais complexas do português. Segundo o dicionário Michaelis, ela possui 51 significados diferentes, abrangendo áreas como gramática, costura, música, religião e até geometria. Este fenômeno é conhecido como polissemia, termo que vem do grego polis (muitos) e sêma (significado).
Polissemia ocorre quando uma única palavra adquire múltiplos sentidos, dependendo do contexto em que é usada. No caso de "ponto", o mesmo termo pode indicar o fim de uma frase, o local de parada de um ônibus, o grau de cozimento de um alimento ou até um cântico religioso.
Em estudo publicado em 2012, o linguista e professor Jorge Bidarra ressalta que a polissemia não pode ser tratada apenas de forma gramatical. Segundo o especialista, deve-se considerar o conhecimento de mundo e experiência do falante para decidir qual sentido se aplica em cada contexto.
Na escrita, o "ponto" aparece como sinal de pontuação final ou abreviativo. No sentido figurado, ele pode expressar opiniões ou ideias, como em "esse é o meu ponto".
Além das definições, o Michaelis lista mais de 130 expressões formais que carregam a palavra ponto. Veja abaixo alguns exemplos dos significados, retirados do respectivo dicionário.
- Sinal ou pequena mancha: Precisamos levar o menino ao médico, pois ele está cheio de pontos avermelhados pelo corpo.
- Marca, geralmente arredondada, feita com a ponta aguçada de alguns objetos, como agulha, lápis, caneta etc.
- Porção de linha entre dois furos na costura: Com alguns pontos, ela consertou o pequeno rasgo da camisa.
- União cirúrgica de duas superfícies com agulha e fio: Caiu da bicicleta e precisou de cinco pontos num corte na testa.
- Em acupuntura, local exato da superfície da pele que se mostra sensível quando um órgão determinado tem um problema.
- Cada uma das saliências do sistema de escrita para cegos (braile).
- Sinal de pontuação após o encerramento de um período.
- Sinal empregado após a abreviatura de uma palavra.
- Local determinado; zona: Os pontos mais atingidos pelo temporal são os mais populosos.
- Local onde se instala ou pode ser instalado um estabelecimento comercial: Estava muito cansado de trabalhar no comércio, por isso resolveu passar o ponto.
- Local, geralmente em vias públicas, que oferece produtos ou serviços aos clientes: Por favor, onde posso achar um ponto de táxi?
- Passo ou trecho de um texto: Neste ponto, a protagonista decide revelar seu grande amor por ele.
- Grau de cozimento ou de consistência de um alimento.
- Conjunto de fatores que leva alguém a determinada situação; circunstância: Posso mencionar vários pontos que me levaram a desfazer a sociedade.
- Assunto sobre o qual se conversa, discute ou escreve: Nesta nossa conversa, há um ponto sobre o qual eu gostaria de falar.
- Valor dado às cartas do baralho em certos jogos: No jogo de buraco, o rei vale dez pontos.
- No jongo, canto que acompanha a dança.
