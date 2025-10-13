Uma das palavras mais complexas em português tem 5 letras e 51 significados

Uma das palavras com o maior número de significados na língua portuguesa tem apenas cinco letras: ponto. Curta, comum no dia a dia e fácil de pronunciar, ela é um exemplo perfeito da versatilidade do nosso idioma.

Polissemia: múltiplos sentidos

Embora pequena, a palavra "ponto" é considerada uma das mais complexas do português. Segundo o dicionário Michaelis, ela possui 51 significados diferentes, abrangendo áreas como gramática, costura, música, religião e até geometria. Este fenômeno é conhecido como polissemia, termo que vem do grego polis (muitos) e sêma (significado).

Polissemia ocorre quando uma única palavra adquire múltiplos sentidos, dependendo do contexto em que é usada. No caso de "ponto", o mesmo termo pode indicar o fim de uma frase, o local de parada de um ônibus, o grau de cozimento de um alimento ou até um cântico religioso.