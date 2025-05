Inscrições para Enem começam na segunda; prova volta a valer para diploma do Ensino Médio

Agora, os brasileiros maiores de idade ainda sem diploma de Ensino Médio poderão recorrer tanto ao Encceja, quanto ao Enem para conseguir a certificação.

As inscrições do Enem 2025 vão até 6 de junho no site no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro.

Outra mudança é que é a pré-inscrição automática alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede pública.

Segundo o edital, os regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas estarão automaticamente pré-inscritos. De todo modo, eles precisarão acessar a página do participante para confirmar as informações e escolher a opção de línguas da prova.

"Pela primeira vez, os alunos concluintes de escola pública estarão com inscrição pré-preenchida no sistema, uma forma de simplificar o processo e estimular a participação, disse o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.

Datas diferentes no Pará: Por conta da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.