Comer carne na Sexta-Feira Santa é pecado ou é liberado? Entenda

"Alguns transformaram a Sexta-feira Santa em uma peixada, dia de comer peixes nobres. Temos é de fazer a lembrança, reflexão espiritual. É um dia para que o corpo reze. Enquanto padre, sempre recordo que não é o dia da peixada. É dia de comer pouco", explica Anderson Batista Monteiro, padre e professor do departamento de Teologia da PUC-RJ.

Caso a pessoa coma uma carne que não seja peixe na Sexta-Feira Santa, a opinião dos padres varia. Alguns acreditam que é um pecado, enquanto outros não. No entanto, é importante lembrar que a abstinência de carne é uma norma que favorece a espiritualidade e não está nos Dez Mandamentos.

O que é Sexta-Feira Santa?

Embora a Sexta-Feira Santa esteja intimamente ligada ao domingo de Páscoa, as datas têm origens e significados diferentes para cristãos e judeus. Para os seguidores de Jesus Cristo, a Sexta-Feira Santa é o dia em que o Filho de Deus teria sido crucificado e morto. E a Páscoa, para os cristãos, celebra a ressurreição de Jesus.

Os judeus, por sua vez, celebram apenas a Páscoa, que relembra a liberação do povo judaico da escravidão no Egito, chamada de "Pessach".

A Sexta-Feira Santa está dentro da chamada Semana Santa, em que os católicos celebram a última semana de Cristo. Tudo começa no Domingo de Ramos, que é no domingo antes do domingo de Páscoa e marca a entrada de Jesus em Jerusalém. A quinta-feira é o dia da Última Ceia de Jesus e quando ele lavou os pés dos discípulos. Na sexta-feira, houve a crucificação e no domingo, a ressurreição.