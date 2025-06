Como calcular porcentagem? Veja quatro maneiras e dicas para acertar

Saber como calcular porcentagem é fundamental para ir bem nas provas —seja na escola, no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), na faculdade ou em concursos. Além disso, o conceito está presente no dia a dia o tempo todo.

Estudantes, empresários, donas de casa: todos podem entender o sinal de % e se sentir à vontade para calcular de seu jeito. Desde problemas matemáticos, como regras de três e proporcionalidade, até cálculos cotidianos de descontos, juros e lucros, tudo é porcentagem.

"É a principal maneira de representarmos uma parte de algo. É usada em qualquer assunto financeiro e quando falamos de progresso ou de quanto de algo já foi feito", diz Julia Jaccoud, professora de matemática e youtuber do canal "A Matemaníaca".