Corpo de santa Rita de Cássia está 'incorrupto' há 500 anos; o que explica?

Que o corpo humano possa naturalmente não cheirar mal, é muito possível; mas que cheire bem está acima de suas forças naturais, como ensina a experiência. Por conseguinte, se o corpo humano, corrompido ou incorrupto, em putrefação ou sem ela [...], exala um odor suave, persistente, que não incomoda a ninguém, mas que parece agradável a todos, deve-se atribuí-lo a uma causa superior e deve pensar-se em um milagre.

Papa Bento 16

O que diz a religião sobre os corpos incorruptos?

No catolicismo, se um corpo é considerado incorrupto após a morte, isso é muitas vezes visto como um sinal de que o indivíduo é um santo. O direito canônico permite a inspeção do corpo para que as relíquias possam ser enviadas a Roma. Elas devem ser seladas com cera e o corpo deve ser recolocado após inspeção.

Essas inspeções são realizadas muito raramente. Elas só podem ser feitas por um bispo, de acordo com os requisitos do direito canônico, e uma comissão deve autorizar a inspeção das relíquias, seguida de um relatório.

Após a perícia solene das relíquias, pode-se decidir que o corpo seja apresentado em um relicário aberto e exposto para veneração. A lei católica também permite que os santos sejam enterrados sob o altar, para que a missa possa ser celebrada acima dos restos mortais.

O que diz a ciência

As condições de preservação de um corpo podem ser fatores na incorruptibilidade. Baixas temperaturas e ausência de oxigênio nos caixões são algumas das características que auxiliam na conservação do corpo, mesmo sem embasamento ou outra forma de mumificação.