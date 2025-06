Corpus Christi: saiba o significado da data e por que sempre cai às quintas

O sangue teria sido tanto que não apenas encharcou o corporal, um pano quadrado que fica no altar, mas manchou o chão da igreja. Então Urbano 4º, agora papa, ordenou que os objetos sagrados do evento fossem levados à cidade de Orvieto em procissão.

Juntado o episódio de Bolsena com a lembrança da freira Juliana, o pontífice decretou que o Corpus Christi passasse a ser considerado uma festividade oficial da Igreja Católica. A festividade chegou ao Brasil pelos portugueses que povoaram o Brasil Colônia.

Por que Corpus Christi tem datas diferentes a cada ano?

Boa parte dos eventos religiosos possuem relação com a Páscoa. Logo, se a data da Páscoa é alterada a cada ano, o mesmo acontece com o Corpus Christi. O cálculo é o seguinte: a festa acontece na quinta-feira imediatamente depois do domingo da Santíssima Trindade —que, por sua vez, ocorre no domingo seguinte ao Pentecostes.

O Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Portanto, o Corpus Christi acontece 60 dias após a Páscoa. Em 2025, o Domingo de Páscoa foi em 20 de abril, então o Corpus Christi ocorre em 19 de junho.

Corpus Christi e os tapetes

Uma das tradições mais presentes no Corpus Christi é a confecção de tapetes. Em diversas cidades do Brasil, fiéis produzem imagens com sal, serragem, borra de café e outros materiais. O significado é preparar o caminho por onde o corpo de Cristo vai passar.