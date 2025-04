Pode comer carne no Corpus Christi? O que a tradição recomenda consumir?

De tradição católica, a celebração de Corpus Christi tem ligação com a Páscoa, mas não possui nenhuma restrição alimentar.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi é uma festa de origem católica que celebra a Eucaristia ao relembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No Brasil, o costume foi trazido pelos portugueses e entrou para o calendário religioso em 1961.

Corpus Christi significa "Corpo de Cristo": como está em latim, "Corpus" (Corpo) é escrito com U e S ao final, em vez de O, e "Christi" (Cristo) tem um H entre o C e o R e um I, ao final, em vez do O.