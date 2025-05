Nascimento de Jesus não foi dia 25; por que Natal é celebrado nesta data?

A data real do nascimento de Jesus é alvo de polêmica em todo Natal. O evento é celebrado por cristãos em todo o mundo no dia 25 de dezembro, mas a figura principal do cristianismo não nasceu nesta data.

A verdade é que não se sabe quando e como Ele teria nascido —a única certeza é que não foi no dia 25 de dezembro.

Nascimento de Jesus Cristo não ocorreu no dia 25

O dia 25 de dezembro é marcado em todos os calendários do mundo ocidental como a data de nascimento de Jesus Cristo, mas a data é apenas uma formalidade.