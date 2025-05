Qual é o dia certo de são Cosme e Damião para a Igreja Católica?

A confusão quanto à data de morte dos santos também é um fator, e há discrepâncias em outras tradições religiosas. Na igreja ortodoxa grega, a data de celebração é 1º de julho, enquanto para os ortodoxos, é 1º de novembro. Além disso, em 17 de outubro, também ocorre uma celebração.

Qual é a história de são Cosme e Damião?

A história dos santos irmãos remonta à antiguidade cristã, com poucos registros precisos de suas datas de nascimento e morte. No entanto, a tradição afirma que eles eram médicos que praticavam a medicina de forma voluntária, sem aceitar pagamento.

Perseguidos durante o Império Romano por causa de sua fé cristã, foram martirizados e decapitados por ordem do imperador Diocleciano no início do século 4º, o que os tornou santos. Suas relíquias estão preservadas em uma igreja em Roma.

Como é celebrado o dia de são Cosme e Damião?

No Brasil, a festa é marcada por uma tradição distinta, com a distribuição de doces em 27 de setembro. Isso se deve à influência das religiões afro-brasileiras, que celebram o orixá Ibeji, frequentemente sincretizado com são Cosme e são Damião.