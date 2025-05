Dia da Árvore: veja qual é a data no Brasil e o que é celebrado

No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado em 21 de setembro, às vésperas da entrada da primavera. No Norte e Nordeste do país, as árvores costumam ser homenageadas também na última semana de março, época do início do período das chuvas naquela região.

A árvore é o símbolo maior da natureza. Plantar, cuidar, proteger e defender as árvores significa valorizar todo o verde que ainda existe no planeta. A defesa de florestas como a da Amazônia, por exemplo, está se tornando uma questão de sobrevivência para nossa espécie, devido aos inúmeros problemas ambientais que nós mesmos criamos na Terra.

Além de sua própria beleza, as árvores têm funções importantes para o meio ambiente. Elas refrescam o ambiente, dão sombra, são barreiras contra o vento, ajudam a manter a umidade do ar, diminuem a poluição, mantêm o solo firme e servem de abrigo para pássaros e outros animais.