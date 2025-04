Rainha negra, deusa lunar e oferendas devolvidas: saiba mais sobre Iemanjá

Imagem embranquecida: originalmente, Iemanjá era representada por uma mulher negra, mas a mudança para a imagem de uma mulher branca aconteceu, em parte, por influência do sincretismo com santas do catolicismo. Para estudiosos, porém, esse embranquecimento pode ser visto como uma violência cultural, resultado de uma construção racista que tornou as suas feições mais "europeias".

Rainha negra em outros países: em Cuba, no entanto, Iemanjá, ou Yemayá, como é chamada por lá, também possui as cores azul e branca, mas é uma rainha negra. Seu nome cristão é La Virgen de La Regla, conhecida como padroeira dos portos de Havana. Ela faz parte da Santeria.

Diversos nomes: não é só a imagem de Iemanjá que apresenta diferentes representações. Ela também é conhecida por uma extensa lista de nomes, como Inaé, Ísis, Janaína, Maria, Mucunã, Princesa de Aiocá, Princesa do Mar, Rainha do Mar, Sereia do Mar, Sereia, Dona Iemanjá, entre outros, dependendo da região.

Rio Vermelho: desde a década de 1920, o bairro de Rio Vermelho, em Salvador (BA), recebe todo dia 2 de fevereiro uma das festas mais bonitas do calendário religioso e popular, para homenagear Iemanjá.

Oferendas devolvidas: durante a homenagem para Iemanjá, os fiéis vestem branco e fazem uma procissão até o templo dedicado a ela, na praia do Rio Vermelho. Lá, deixam os seus presentes nos barcos, que os levam diretamente para o mar. Muitas flores, especialmente rosas brancas e amarelas, bijuterias, perfumes, sabonetes, espelhos e comidas são enviados para Iemanjá e acredita-se que, quando a oferenda não afunda e volta para terra firme, é porque não foi aceita e está sendo devolvida.

Afrodite brasileira: Iemanjá é conhecida como a padroeira dos amores a quem recorrem os apaixonados, especialmente em casos de desafetos amorosos.