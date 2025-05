Dia de são Bento: santo foi alvo de envenenamento e criou nova ordem

Pouco tempo antes, em 529, surgiu na abadia a Ordem Beneditina. Entre os fundamentos da ordem, está a chamada Regra de São Bento, que tem três pontos principais: pobreza, obediência e castidade —posteriormente, foram adotadas por quase todas as ordens religiosas.

"A grande marca de são Bento foi instituir a vida monástica, que tem por base algumas coisas que fizeram parte da vida religiosa: a vida de oração, reclusa, homens a serviço de Deus. São Bento normatizou a regra. Ele construiu um código de preceitos que todo o clero regular, que segue a vida monástica, vai seguir,", diz Valéria Rocha Torres, doutora em ciências da religião pela PUC-SP, mestre em história pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e professora da Unipinhal (Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal).

Vale lembrar que, inicialmente, os mosteiros ficavam em lugares afastados. As cidades foram surgindo ao redor dessas edificações religiosas.

"As abadias, mosteiros e conventos já existiam, mas ganham novo impulso com Bento e se tornam forma de vida para as pessoas que residiam nas cidades. Os mosteiros ficavam em lugares altos, inspirando as pessoas", explica Sobrinho.

Com o crescimento da Ordem de São Bento na Europa e com a era das colonizações, a ordem chegou ao Brasil, juntamente a outras famílias religiosas, como os jesuítas, carmelitas e franciscanos. Hoje, os mosteiros de São Bento estão presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, João Pessoa e Sorocaba (SP).

Cálice e pão envenenados

Por conta do seu meio de vida, o futuro santo arranjou inimigos. Por duas vezes, foi alvo de tentativas de envenenamento.