História de são Judas Tadeu: conheça a origem do santo das causas perdidas

Na tradição ele é chamado de Judas, irmão de Tiago. Então, supostamente, irmão de Jesus também. Mas o termo 'irmão', em grego, não significa necessariamente irmão de sangue, mas pessoas que moravam na mesma casa, que moravam juntos. Primos eram chamados de irmãos , Junior Vasconcelos do Amaral, padre e professor na PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Minas Gerais, em entrevista ao UOL.

Popular entre os brasileiros, especialmente entre os torcedores do time Flamengo, são Judas Tadeu também é reverenciado como o padroeiro da Armênia. O santo desempenhou um papel significativo na disseminação do cristianismo nesse país, sendo um dos pioneiros nessa missão. Além disso, são Judas Tadeu é creditado como o autor da Epístola de Judas, um dos livros integrantes do Novo Testamento da Bíblia Sagrada.

Através de seus ensinamentos, Judas Tadeu alertou contra a influência de falsos mestres e promoveu os princípios essenciais de uma vida cristã. Sua pregação resultou na conversão de um grande número de pagãos, o que despertou a hostilidade dos sacerdotes na Pérsia, onde ele teria morrido a golpes de lanças e machados no dia 28 de outubro do ano 70.

O santo é representado com um livro, que simboliza a pregação e a machadinha, com a qual foi morto. Seus restos mortais, após terem sido guardados no Oriente Médio e na França, foram transferidos para a Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A oração de São Judas Tadeu: