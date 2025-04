Dia de são Pedro: como ele virou o 'santo das chuvas' e 1º papa da Igreja

"É interpretado que, se ele tem a chave do céu, ele controla o que vem do céu. Não tem fundamento teológico, é algo mais da tradição popular", afirma o padre e professor da Universidade Católica de Brasília Fábio Enrique de Souto.

As chaves, mais do que as chuvas, são relacionadas a são Pedro. Imagens e pinturas do santo incluem uma grande chave em uma das mãos. O brasão do Vaticano —cuja principal igreja é a Basílica de São Pedro— conta com duas chaves cruzadas, presentes também no emblema dos papas.

Em tempos de seca, é ao santo que muitos recorrem para desejar por chuvas.

*Com informações de texto publicado em 29/06/2021