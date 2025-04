Briga por dinheiro e sumiço: campanha que originou Dia do Abraço acabou mal

O Dia do Abraço é celebrado em 22 de maio no Brasil e tem ligação com a campanha "free hugs" (abraços grátis), iniciada na Austrália. A popularização da ação gerou atrito e reclusão para o criador.

Origem da data

Juan Mann sentia que o mundo estava distante e individualista. Em 2004, o australiano resolveu distribuir abraços para desconhecidos em um shopping de Sydney, como forma de quebrar barreiras emocionais e fortalecer os laços entre as pessoas.

Mann passava por uma crise, de acordo com o The Guardian. Seus pais haviam se divorciado, seu noivado foi interrompido por sua amada e sua visão de mundo era de que estamos em uma sociedade orientada pelas máquinas.