Dia do Homem é hoje? Entenda por que existem duas datas de comemoração

O Dia do Homem existe —e, no Brasil, é comemorado em duas datas. Por aqui, tanto 15 de julho quanto 19 de novembro são dias de comemorar e conscientizar a população masculina.

Por que existem duas datas?

O dia nacional do homem é 15 de julho. A data —que é um dos assuntos mais buscados do dia, segundo o Google Trends— foi instituída em 1992 pela Ordem Nacional dos Escritores como uma forma de chamar a atenção da população masculina para cuidar da saúde.

Internacionalmente, no entanto, o Dia do Homem é 19 de novembro. A data surgiu por uma iniciativa do governo de Mikhail Gorbachev, ainda na União Soviética, que buscou homenagear figuras importantes da história de seu país e logo foi se incorporando ao calendário de outros países.