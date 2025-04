Dia do Saci: como surgiu a data que faz 'resistência pacífica' ao Halloween

De um lado, uma data com séculos de história e tradições, mas que veio "importada". Do outro, uma reação patriótica para exaltar nosso folclore. No dia 31 de outubro, os "oponentes" são o Halloween (ou "Dia das Bruxas"), tradicional comemoração dos Estados Unidos e de outros países de língua inglesa, e o Dia do Saci, que busca chamar a atenção para nosso mito maior e outras lendas nacionais.

O Dia do Saci é uma iniciativa de entusiastas da cultura brasileira para convidar as pessoas a conhecer e celebrar as criaturas míticas nacionais em vez das estrangeiras.

"O Halloween tem uma história que respeitamos, mas muitos brasileiros comemoram a data sem ao menos saber o que é. Escolhemos o dia 31 de outubro de propósito, para marcar uma resistência e dar mais importância ao que é nosso", explica o fundador da Sociedade dos Amigos do Saci (Sosaci), Mário Cândido.