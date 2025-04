Dia do Saci: origem do nosso queridinho mistura lendas indígena e africana

A resistência do povo guarani e a preservação de valores como a manutenção da língua, das cerimônias religiosas e a essência do modo de vida (nhande reko) estão presentes no curso dos contos dos curumins. As oito histórias revelam parte do cotidiano do coletivo que sobrevive a mais de 500 anos de espoliação desde o contato com o homem branco. Com ilustrações de Geraldo Valério. Editora FTD Educação.

Além de pregar suas peças com seus redemoinhos e assovios característicos, o Saci e seus companheiros, como a Mula sem Cabeça e o Lobisomem, são grandes guardiões das águas e das florestas na história situada às margens do rio Tietê. É o que nos conta o jovem Pedro relatando as aventuras do grupo em seus encontros. Com ilustrações de Ionit Zilberman. Editora Panda Books.