Foi reclamar da Igreja Católica e causou Reforma: quem foi Martinho Lutero

Algumas das músicas de Lutero até se tornaram canções folclóricas espirituais. A mais conhecida talvez seja "Vom Himmel hoch, da komm ich her" (literalmente "Do alto céu, de lá eu venho"), que não pode faltar nas festas e celebrações de Natal na Alemanha.

Celibato e sexualidade

Muito antes de se casar com Katharina von Bora, Lutero tinha uma opinião clara sobre a sexualidade de monges e freiras. Ele acreditava que o celibato exigia poderes sobre-humanos e que apenas uns poucos entre milhares poderiam abster-se de sexo, mesmo com a ajuda de Deus. Em suma, para Lutero, a sexualidade e o casamento eram parte da ordem divina.

Embora quando jovem ele mesmo tenha vivido em celibato, logo após o casamento ele falou em "inferno do celibato", que arruína os cristãos. Desde então, a imagem do presbitério protestante, com um pastor casado e com muitos filhos, é um símbolo do protestantismo.

Isso serviu de base para a propagação da educação acadêmica, sendo os filhos de pastores os beneficiários. Já no século 16 havia um ditado segundo o qual pastores têm muitos livros e muitos filhos.

Antijudaísmo

É possível celebrar um homem que falou e escreveu de forma tão implacável sobre os judeus? A polêmica de Lutero contra o povo judeu revela uma agressividade desenfreada combinada a fantasias de aniquilação. O próprio Lutero mal teve contato com judeus. Suas ideias sobre judeus e muçulmanos decorrem da noção de que a verdade cristã é absoluta.