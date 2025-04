História do Halloween: entenda origem, quem criou e símbolos da data

Os celtas, uma civilização antiga que habitava as regiões que hoje compreendem Inglaterra, Escócia e Irlanda, celebravam o Dia de Samhain (pronunciado "so-in") em 31 de outubro, marcando o fim da "temporada do sol" e o início do frio, que anunciava o inverno, com a terra congelando.

Para os celtas, essa data também simbolizava a abertura de um portal entre o mundo dos mortos e o dos vivos. Eles acreditavam que as almas saíam em busca dos vivos, gerando apreensão durante essa visita anual. Como estratégia, escolhiam se vestir da maneira mais peculiar possível para não se assemelhar a humanos e, assim, enganar os espíritos.

Hallows Eve

Quase dois mil anos depois, os celtas foram subjugados pelos romanos, que celebravam o Dia de Pomona na mesma época do Samhain. Pomona era a deusa da agricultura, frutas e jardins. Vegetais e maçãs, simbolizando a abundância alimentar para as colheitas do ano seguinte, foram incorporados à antiga festa celta.