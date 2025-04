Como são Sebastião e outros santos se tornaram amados por LGBTs

Atos homossexuais específicos são contrários ao nosso chamado ao amor. Por outro lado, a orientação homossexual, embora possa dificultar uma verdadeira doação a uma pessoa do sexo oposto, não contradiz diretamente a nossa vocação de imitar o amor de Deus.

Charles E. Curran e Richard A. McCormick, em "João Paulo II e a Teologia Moral"

No entanto, há vozes dissonantes dentro da Igreja. "Alguns santos provavelmente eram gays. Você pode ficar surpreso quando chegar ao céu e for recebido por homens ou mulheres LGBT", escreveu James Martin, padre nomeado pelo Papa Francisco como consultor do Vaticano, no seu Facebook, em 2017.

Outros ativistas dentro da comunidade católica argumentam que o ensino do Vaticano viola "a verdade do amor incondicional de Deus por todas as pessoas" e afasta "os jovens da Igreja".

O Papa Francisco fez alguns progressos nesta direção, mas há muito trabalho a ser feito, especialmente entre muitos dos seus irmãos no episcopado, para unir verdadeira e plenamente as duas verdades do amor incondicional de Deus por todas as pessoas e do significado da sexualidade humana

Todd A. Salzman e Michael G. Lawler, em "Dignidade Humana e Homossexualidade no Ensino Católico: Uma Desconexão Antropológica entre Verdade e Amor?"

Outros santos