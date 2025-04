Jesus Cristo existiu mesmo? Como era a aparência dele?

Outras evidências históricas reforçam a possibilidade de Jesus ter, mesmo, existido —embora existam dúvidas sobre a cronologia exata. Jesus teria nascido por volta do ano 4 a.C. e morrido por volta do ano 27 ou 29 d.C. —assim batendo com as figuras históricas da época citadas em passagens bíblicas.

Jesus como pessoa histórica tem uma probabilidade muito grande de ter existido, mesmo. O que ele fez, de fato, nunca vamos ter com clareza. O que sempre digo para os meus alunos é que os textos não são relatos fidedignos, mas há relatos de fatos acontecidos. É um documento de fé, não é algo jornalístico

Marcelo Carneiro, professor da pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo.

Qual era a aparência de Jesus?

Esqueça o Jesus loiro e de olhos claros, com cabelo comprido, que é a imagem mais comum retratada na iconografia religiosa. O Jesus real, provavelmente, tinha uma aparência bem diferente do imaginário popular.

Jesus teria uma pele mais morena, barbudo, cabelo crespo, estatura mediana, de acordo com pesquisas mais recentes, corroborando a aparência de pessoas da região em que Jesus viveu. Outros fatores ainda corroboram isso: