Perseguida por bruxaria e queimada viva: Joana D'Arc virou santa e heroína

Joana D'Arc e o simbolismo de liberdade

Para chegar até o Brasil, Joana precisou ganhar de vez o coração dos franceses. E Napoleão foi fundamental para essa consolidação.

"Napoleão foi responsável pela tentativa de resgate dos valores franceses. E todo resgate de valor precisa de uma figura. Aí a gente consegue dialogar com a figura de Joana D'Arc para a França e fazer um paralelo com Tiradentes, no Brasil, durante a República. Ambos tiveram a mesma função de resgate de valores nacionais", avalia Leandro Faria de Souza.

E a imagem que ficou tem relação direta com liberdade e empoderamento. "Ela foi uma figura feminina e que não tem o arquétipo típico. Ela se vestiu de homem, lutou na guerra. Em todas as narrativas, os homens a obedeciam. Independentemente do que acontece, ela é representativa de um poder feminino que é emblemático, neste caso, naquele contexto", finaliza Valéria Rocha Torres.

A oração de Joana D'Arc

"Ó santa Joana D'Arc, vós que, cumprindo a vontade de Deus, de espada em punho, vos lançastes à luta, por Deus e pela Pátria, ajudai-me a perceber, no meu íntimo, as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e contra as pessoas mais pobres e desvalidas que habitam nossa Pátria.