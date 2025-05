Não foi na Bahia: quem foi o 'pirata' que pisou no Brasil antes de Cabral

Não há memória de Pinzón depois de 1510. Seus últimos anos permanecem nas sombras.

Supõe-se que ele morreu em uma expedição, segundo a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Sabe-se que casou duas vezes: a primeira com Teresa Rodríguez, e a segunda com Ana Núñez de Trujillo, com quem viveu em Sevilha até sua morte. Teve duas filhas no primeiro casamento: Ana Rodríguez e Juana González.

Cabo de Santa Maria de la Consolación

O local onde os navios de Pinzón aportaram ainda divide historiadores, segundo o livro "Náufragos, Traficantes e Degredados", de 1998, do jornalista e escritor Eduardo Bueno.

O espanhol teria atracado na Ponta do Mucuripe, em Fortaleza, e nomeado o local de Cabo de Santa Maria de la Consolación, segundo o site do governo do Ceará.