Natal: judeus, budistas e islâmicos comemoram a data cristã? Entenda

"Temos uma celebração, que normalmente é perto do Natal, que se chama Hanukkah. E temos uma tradição de acender um candelabro dentro de casa e colocá-lo na janela para compartilhar a luz. Simbolicamente, estamos compartilhando luz, aceitando que cada um tem sua própria luz e oferecendo para quem quiser se iluminar. Isso é bem parecido com as luzes que se distribuem no Natal", cita.

O Hanukkah cai em datas distintas a cada ano, devido ao calendário judaico ser diferente do calendário civil. Contudo, normalmente é perto do Natal cristão. Em 2021, a festividade aconteceu entre 28 de novembro e 6 de dezembro. Outra semelhança entre as duas festas está na troca de presentes. Para Sternschein, é algo que divide os judeus.

"Alguns gostam disso, dizem que é uma forma de se conectar. Alguns gostam porque assim as crianças não se sentem diminuídas. Mas existem os que não gostam, que dizem que poderíamos ter pegado só os pontos espirituais", avalia. "Na verdade, é algo que os historiadores dizem que os judeus tomaram do cristianismo. O judaísmo não tinha presentes nesta época do ano. Com o tempo, aparentemente com o convívio de todos os cristãos, os judeus acabaram introduzindo presentes de Hanukkah", completa.

Muçulmanos pregam o respeito no 'dia da família'

O islamismo também não tem o Natal entre as suas tradições religiosas. No entanto, os efeitos positivos da data também são sentidos pelos muçulmanos. Essa é a visão do sheik Ali Momade, autoridade religiosa da Fambras (Federação das Associações Muçulmanas do Brasil).