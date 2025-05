Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira do Brasil

"Mas Nossa Senhora Aparecida é a padroeira principal do Brasil. É como na América Latina, que tem como a padroeira principal é Nossa Senhora de Guadalupe", disse Sobrinho.

No ano seguinte, em 1931, uma missa no Rio de Janeiro oficializou de vez Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

Por que 12 de outubro?

Se a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em uma data incerta na segunda quinzena de outubro de 1717, por qual razão a festa litúrgica é celebrada em 12 de outubro?

"Foi uma convenção de data. Nossa Senhora é padroeira do Brasil desde 1930. E temos de lembrar que, no calendário antigo, havia a maternidade divina de Maria, celebrada em 11 de outubro no calendário romano. E há, também, a conquista da América, em 12 de outubro de 1492. A festa de Nossa Senhora Aparecida, antes, era celebrada em 7 de setembro", disse Felipe Cosme Damião Sobrinho.

Outros fatos importantes aconteceram também em um dia 12 de outubro: a aclamação de dom Pedro 1º como imperador do Brasil, em 1822, e a inauguração da estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 1931.