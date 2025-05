Nossa Senhora da Conceição: saiba por que é feriado em várias cidades

Conheça a história da santa ser tão festejada neste dia 8 de dezembro abaixo.

As Nossas Senhoras e a Imaculada Conceição

A primeira coisa para entender Nossa Senhora da Conceição é compreender o que é o conceito de Nossa Senhora dentro da igreja católica. Todas as nossas senhoras se referem a Maria, mãe de Jesus. E os títulos fazem referência a manifestações da Virgem Maria em locais específicos —casos de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora Aparecida— ou episódios específicos, como acontece com Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora da Conceição está no segundo grupo.

É importante entender o conceito do título da santa —Nossa Senhora da Conceição— e o conceito de Imaculada Conceição. A devoção à Nossa Senhora da Conceição vem do século 15. O dogma da Imaculada Conceição, por outro lado, foi estabelecido em 1854 por meio de uma promulgação feita pelo papa Pio 9º.

"Nossa Senhora da Conceição é um título mariano antes da promulgação do dogma: aquela que concebeu Jesus no seu ventre. E, para isso, Maria foi preservada da mancha do pecado original, por isso, imaculada", explicou Felipe Cosme Damião Sobrinho, padre e professor da PUC-SP.

No caso da padroeira de Portugal, o título faz referência à Imaculada Conceição, um dogma cristão que afirma que a Virgem Maria teria sido preservada do pecado original. Mas o que seria, então, o tal "pecado original"? De acordo com o professor da PUC-SP, não há nenhuma relação com sexo.