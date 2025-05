Padroeira dos doentes: veja a história e oração de Nossa Senhora de Lourdes

"Ela era de uma família muito pobre e, um dia, foi colher lenha e escutou alguém chamando e viu um movimento em um arbusto. E ela teve uma espécie de visão: uma mulher vestida de branco com uma faixa azul na cintura. Ela não era católica praticante. Tanto que ela pergunta à visualização quem era a senhora. Ela não responde, mas convida Bernardette a rezar, com ela, o terço. Bernardette estava com a irmã e uma amiga, mais novas do que ela", conta de Souto.

As visões se repetiram. Na nona aparição de Nossa Senhora, teria acontecido um milagre.

"Foi feito um pedido para que fosse feito um buraco em uma gruta - que era de terra seca, árida —e brotou ali uma mina. Até hoje jorra água daquela mina e milagres são atribuídos a isso", explica o padre da Universidade Católica de Brasília

A água teria propriedades milagrosas e de cura. Surgia, aí, a fama de padroeira dos enfermos de Nossa Senhora de Lourdes.

"No dia 11 de fevereiro, se celebra o dia mundial dos enfermos. Pode ser inocência minha, mas pode ter uma devoção mais materna, de esperança, quando se devotam as enfermidades à Nossa Senhora de Lourdes", aponta o padre de Souto.

Devoção no Brasil

Ao lado de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, cujas aparições nas cidades de Aparecida (no interior do Estado de São Paulo) e em Portugal transformaram as localidades em pontos turísticos religiosos, o mesmo se pode dizer de Nossa Senhora de Lourdes. E, como as demais aparições marianas, a santa é forte no Brasil.