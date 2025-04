Novo ensino médio: veja mudanças e regras aprovadas na Câmara

Em julho do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou por 437 votos a versão final do projeto do Novo Ensino Médio, que passou por alterações em relação à versão aprovada pelo Senado e, no mês seguinte, foi sancionado com ressalvas pelo presidente Lula (PT). O texto traz mudanças significativas para os estudantes e gerou dúvidas nos internautas, com um pico de pesquisas no Google Trends.

Veja, abaixo, o que deve mudar com a aplicação do Novo Ensino Médio.

O que muda com o Novo Ensino Médio?

O projeto aprovado manteve a divisão do ensino médio em dois blocos. A parte comum, que abarca disciplinas obrigatórias como português, matemática, história e geografia, é alongada de 1.800 para 2.400 horas anuais.