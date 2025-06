O que é dígrafo? Entenda a dúvida comum sobre português

Existem também os dígrafos vocálicos, caracterizado pela nasalidade da pronúncia. Ele ocorre pela inserção do "m" ou "n" depois das vogais e se escreve: am, an, em, en, im, in, om, on, um e un.

Por exemplo, na palavra "ambos", o dígrafo ocorre na nasalidade do "am" durante a fala que tem o som de "ã". "O 'm' não se pronuncia, mas tem uma marca nasal no 'a'", explica Paulo Ferrarezi, professor de português no Centro Universitário de Votuporanga (SP). O mesmo ocorre nas palavras "antes", "rampa", "lembrar", "intenção" e "umbigo".

O "qu" e "gu" são parecidos, explica Braga: a vogal "u" está lá, mas não é lida. Pense em "vaca" e "vaqueiro". O mesmo som em "vaca" é feito com "c" e, em "vaqueiro", com "qu". Outros exemplos são "aquele" e "preguiça".

Um outro conceito importante de entender é o da letra diacrítica, ou seja, aquela que não é pronunciada quando você tem um dígrafo. Na palavra adolescente, o "sc" é um dígrafo, e o "s" é a letra diacrítica —ou seja, o som que predomina é o do "c"

Também existe uma curiosidade em relação à letra "h" que não é considerada um fonema por sua pronúncia não ter um som (como em humilde e humano). Quando ele está depois de outras letras (como "l" e "n"), o h pode até alterar a pronúncia (indo de "la" para "lha), mas o efeito na fala ainda é do mesmo som —por isso é considerado um dígrafo. Por exemplo: galinha, alho, banho, ninho e lhama.

Não confunda dígrafo com encontro consonantal

Enquanto no dígrafo as duas letras emitem apenas um som, no encontro consonantal cada letra corresponde a um fonema diferente. "São duas consoantes que estão juntas, mas ambas são pronunciáveis", diz Ferrarezi.