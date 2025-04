Oração para São Pedro: como rezar para o padroeiro dos pescadores

O episódio é relatado no capítulo 16 do Evangelho de Mateus em passagem bastante famosa que menciona: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja". A partir de então, Simão ficou conhecido como Pedro.

Pedro acabou tornando-se o líder do grupo dos 12 apóstolos. Por isso, nada mais natural que, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele assumisse a coordenação dos trabalhos. É por isso que Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, isto é, o primeiro papa da história.

Vale lembrar que os papas, assim como aconteceu com Pedro no relato bíblico, têm o nome alterado assim que são eleitos para o cargo. O nome real do papa Francisco, por exemplo, é Jorge Mario Bergoglio.

No imaginário popular, a passagem bíblica relatada no Evangelho de Mateus conferiu a são Pedro poderes sobrenaturais. Entre eles, o de controlar as chuvas. "É interpretado que, se ele tem a chave do céu, ele controla o que vem do céu. Não tem fundamento teológico, é algo mais da tradição popular", afirma o padre e professor da Universidade Católica de Brasília Fábio Enrique de Souto.

As chaves, mais do que as chuvas, são relacionadas a São Pedro. Imagens e pinturas do santo incluem uma grande chave em uma das mãos. O brasão do Vaticano —cuja principal igreja é a Basílica de São Pedro— conta com duas chaves cruzadas, presentes também no emblema dos papas.

*Com informações de texto publicado em 29/06/2021